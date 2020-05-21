‘Tarihi Maraş Kalesi’ baştan aşağı restore edildi Kale hizmete açılacağı günü bekliyor Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: “3 bin yıllık kalemizi bayramdan sonra hizmete açacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Tarihi Maraş Kalesi, hizmete açılacağı günü bekliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, restorasyonu tamamlanan kaleyi gazetecilerle birlikte gezerek yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Güngör, 3 bin yıllık geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda önemli yere sahip olan “Tarihi Maraş Kalesi”nin bayramdan sonra hizmete sunulacağını söyledi.

Kale de sur, park ve bahçe ile bina içi ve dışı yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Başkan Güngör, “Kalemiz tarihçilerin ifade ettiğine göre 3 bin yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. Çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış yıkılmış, yakılmış ve restore edilmiş bu güne kadar gelmiş. Bu kale bizim gördüğümüz, babamızın dedemizin anlattığı hikayeler var ve hepsinin anlattıkları farklı farklıdır. Son 50 yıldır Kültür Bakanlığı tarafından belediyemizin tasarrufuna verilmiştir. 2017 yılında kalenin restorasyonu ve çevre düzeni ihtiyacı olmuştur, kültür bakanlığı geçici olarak kaleyi belediyeden geri almış ve kalenin sur restorasyonlarını yapılmış ve bazı nedenlerden dolayı da çevre düzenlemesini bitiremedi Kültür Bakanlığı. Biz de bakanlıktan devralarak bu işe başladık. Arkadaşlarımız çevre düzenlemesi yapılan kalemizi çok güzel bir hale getirdiler. Burada hemşerilerimizin gıyabına uygun bir işletmecilik faaliyeti ortaya koyacağız burada. Bazı eksiklerde giderildikten sonra kalemiz tam anlamıyla bayramdan sonra faaliyete başlayacaktır” dedi.

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