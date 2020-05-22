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Afşin'deki karantina kaldırıldı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde nişan merasiminin ardından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde 2 ev hariç karantina uygulaması kaldırıldı.

İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde nişan merasiminin ardından korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde 2 ev hariç karantina uygulaması kaldırıldı.

Afşin'deki karantina kaldırıldı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde nişan merasiminin ardından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde 2 ev hariç karantina uygulaması kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde nişan merasiminin ardından korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde 2 ev hariç karantina uygulaması kaldırıldı.
Nişan merasiminin ardından yaklaşık 40 kişide görülen korona virüs nedeniyle 8 Mayıs tarihinde karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde, karantina tedbirleri 2 ev hariç bu sabah itibariyle kaldırıldı.
Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada; İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 08.05.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı gereği ilçemize bağlı Hüyüklü Mahallesinin karantina uygulamasının 2 ev hariç 22.05.2020 tarih ve saat 06:00 den itibaren kaldırılmasına, ayrıca, ilçe merkezinde Yeşilyurt Mahallesindeki bir evin karantina uygulamasının devam edeceği belirtildi. Alınan karara aykırı hareket edenlere fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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