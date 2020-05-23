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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Kahramanmaraş'ta da başladı.

Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Kahramanmaraş’ta da başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Polis ekipleri kentin önemli noktalarındaki kavşaklarda denetime başlarken, trafikteki sürücülerin belgeleri soruldu.
Kısıtlamanın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerden 10.0017.00 saatleri arasında ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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