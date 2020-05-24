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Şehit babası: "Nice Ahmetler gelir gider, yeter ki vatan sağ olsun" Şehit polis memuru Ahmet Unkun’un ailesi, şehitliği ziyaret etti

İHA

Şehit babası: "Nice Ahmetler gelir gider, yeter ki vatan sağ olsun" Şehit polis memuru Ahmet Unkun’un ailesi, şehitliği ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta şehit polis memuru Ahmet Unkun’un ailesi, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehit oğullarının kabrini ziyaret etti. Şehit babası Adem Unkun, "Nice Ahmetler gelir gider yeter ki vatan sağ olsun" dedi.
Unkun ailesinin 7 çocuğundan 5’incisi olan polis memuru Ahmet Unkun, 2015 yılının Eylül ayında Cizre’deki hendek olaylarında 22 yaşında şehit oldu. Şehidin anne, baba ve erkek kardeşleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarını ziyaret ederek Kur’an okuyup dua ettiler.
Oğlunun mezar taşını silen baba Adem Unkun, “Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin, devletimize kolaylıklar versin. Oğlum 2015’in Eylül ayında şehit oldu. Oğlum başarılı bir polis olmakla birlikte nazlı bir çocuktu. 22 yaşında olan oğlum, Cizre’de ilk olaylarda şehit oldu ve 3 yıllık polisti. Bütün cephedeki asker ve polislere Allah kolaylıklar versin. Böyle nice Ahmetler gelir, nice Ahmetler gider yeter ki vatan sağ olsun” diye konuştu.
Şehidin ağabeyi ise, “Bayramlar bizim için buruk geçiyor. Kardeşim çok iyi biriydi, makamı cennet olsun. Keşke bizlere de şehitliği nasip etse Allah’ım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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