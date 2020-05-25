Elbistan’da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve 2 bin hayvanı kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan’da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve 2 bin hayvanı kurtarıldı

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve aileleri ile 2 bin küçükbaş hayvan, Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin seferberliği ile kurtarıldı.

Elbistan’da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve 2 bin hayvanı kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanlar ve aileleri ile 2 bin küçükbaş hayvan, Elbistan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve AFAD ekiplerinin seferberliği ile kurtarıldı.
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, ilçenin kırsal mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gaziantep ili ve çevre ilçelerden hayvancılık yapmak için bölgeye gelen yaylacı ve çobanlar, yoğun kar yağışı karşısında çaresiz kaldı. İlçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nin yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Tahtalı Yaylası’nda mahsur kalan 6 çoban ve ailesi, soğuk hava ve yer yer yarım metreye ulaşan kar nedeniyle donma tehlikesi geçirirken yavrulama dönemindeki hayvanların bazıları da telef oldu. Bulundukları noktada telefonlar çekmediği için ilk etapta kendi çabaları ile daha aşağı kesimlere inmeye çalışan yaylacıların araçları da kara saplandı. Soğuk havaya kalan ve çoğu kırpıldığı için yürüyemeyen hayvanları ile mahsur kalan yaylacılar, uzun uğraşların ardından cep telefonun çektiği bir bölgeden yardım çağrısı yaptı. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bağlı ekipler, yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Elbistan Belediyesi ekipleri, yaylanın yolunu açmak için uzun uğraşlar verdi. Saatlerce süren çalışmanın ardından yol açılarak çobanlar ve ailelerine ulaşıldı. Özellikle çocuk ve kadınlar, ekipler tarafından araçlarla mahalleye götürüldü. Yayladaki hayvanların ve onları bekleyen çobanların barınması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri de çok sayıda çadırı bölgeye ulaştırdı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı bölgede kalan çobanlar ve hayvanların barınması için çadırları kurdu. Vatandaşlara yemek ve ısınmaları için de gerekli malzemeler ulaştırıldı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucunda yaklaşık 2 bin küçükbaş hayvan soğuk havada telef olmaktan kurtarılmış oldu.
Karahasanuşağı Mahalle Muhtarı Mahmut Aktaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yaylada mahsur kalan çobanlar vardı. Biz oraya kadar gittik. Ama yapılacak bir şey yoktu. Hayvanlar da kırpılmış olduğu için yürüyemez hale gelmişti. Biz de traktörlerle bölgeye gittik. Isınmaları için odun ve lastik götürdük. Düşük yapan hayvanları traktörlere yükleyip getirecekler. Diğerleri de yürüyerek gelecekler. Elbistan Belediyemiz de sağ olsun yardımımıza yetişti. Belediye Başkanımız da bizi arayarak son durum hakkında bilgi aldı. İlgisinden ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
Yaylada mahsur kalan çobanlar ise, 10’a yakın koyunun telef olduğunu belirterek, “Burada mahsur kalmış durumdayız. Çok kar var. Çocuklar var, yaşlı kadınlar var. Hayvanlarımız için çadır bekliyoruz. Çocuklar perişan durumda. Şehre ulaşmaya çalışıyoruz. Telefon da çekmiyor. Çok yüksek yere çıktık. Göz gözü görmüyor. Kurtlar koyunlara saldırmaya başladı. Diğer akrabalarımızın durumunu bilmiyoruz. Onlara ulaşamadık. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştular.
Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Demir ise, 2 bin hayvanın telef olmaktan kurtulduğunu söyledi.
Demir, Tahtalı Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan 6 vatandaşımızın mahsur kaldığını öğrendik. Hemen iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik. Vatandaşlarımızı dağdan kurtardık. 2 bin adet koyun telef olmaktan kurtuldu. Bizlere destek olan jandarmamıza ve AFAD ekiplerine ve Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayvan otlatmaya gitti cesedi bulundu
YEREL HABERLER Hayvan otlatmaya gitti cesedi bulundu
Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi
YEREL HABERLER Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi
Bayramı boş caddelerde kutladılar
YEREL HABERLER Bayramı boş caddelerde kutladılar
Mayıs'ta kartapu oynadılar Kahramanmaraş’ta Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
YEREL HABERLER Mayıs'ta kartapu oynadılar Kahramanmaraş’ta Mayıs ...
Kahramanmaraş’ta herkes evde yaşlılar sokakta
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta herkes evde yaşlılar sokakta
Kahramanmaraş'a kar yağdı, çocuklar kartopu oynadı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a kar yağdı, çocuklar kartopu oynadı
Şehit babası: "Nice Ahmetler gelir gider, yeter ki vatan sağ olsun" Şehit polis memuru Ahmet Unkun’un ailesi, şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Şehit babası: "Nice Ahmetler gelir gider, yeter ki ...
Şehitlikte hüzünlü ve maskeli bayram
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü ve maskeli bayram
Kahramanmaraş’ta kısıtlamanın ilk gününde sokakla boşaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kısıtlamanın ilk gününde sokakla ...
Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X