Boş sokaklar köpeklere kaldı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar köpeklere kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalırken sokaklar da boşaldı. Boşalan cadde, bulvar ve sokaklar ise hayvanlara kaldı. Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon ve Azerbaycan bulvarlarındaki sokak hayvanları, kimsenin olmadığı sokaklarda görüntülenirken, bazı vatandaşlar tarafından beslendi.

Toplu halde gezinti yapan köpekler, sessiz ve sakin sokakların keyfini çıkardı.

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