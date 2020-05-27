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"Zeus" 919,6 kiloyla rekor kırdı 2 yıl önce 913,5 kilogram gelen ‘Baboş’ isimli boğanın rekorunu elinden alan ‘Zeus’, 35 bin liralık değere ulaşarak sahibinin yüzünü güldürdü

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sahibinin 'Zeus' adını verdiği 4 yaşındaki simental ırkı boğa, 919,6 kilogram karkas ağırlığı ile Türkiye rekorunu kırdı. 2 yıl önce 913,5 kilogram gelen 'Baboş' isimli boğanın rekorunu elinden alan 'Zeus', 35 bin liralık değere ulaşarak sahibinin yüzünü de güldürdü.

"Zeus" 919,6 kiloyla rekor kırdı 2 yıl önce 913,5 kilogram gelen ‘Baboş’ isimli boğanın rekorunu elinden alan ‘Zeus’, 35 bin liralık değere ulaşarak sahibinin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, sahibinin ‘Zeus’ adını verdiği 4 yaşındaki simental ırkı boğa, 919,6 kilogram karkas ağırlığı ile Türkiye rekorunu kırdı. 2 yıl önce 913,5 kilogram gelen ‘Baboş’ isimli boğanın rekorunu elinden alan ‘Zeus’, 35 bin liralık değere ulaşarak sahibinin yüzünü de güldürdü.
Büyükbaş hayvancılığı noktasında tesisleşme ve daha bilinçli bir yetiştiriciliğin yaygınlaşması, hayvan başına elde edilen karkas et ortalamalarının da yükselmesini sağlıyor. Yetiştirdikleri hayvanlardan daha çok kilo verimi alan besicilerin kazancı da doğru orantılı olarak artıyor. Elbistan’ın bu potansiyeli, karkas et veriminde ülkenin bir numarası haline getirdi. Devasa boyutlarda boğa yetiştiren Elbistan besicisi, 1 ton sınırına doğru yaklaşıyor. Besiciler, 800 kilogramla başladıkları rakamları 3 yıl içerisinde 120 kilo daha artırarak kırılması zor bir rekora Elbistan’ın adının yazılmasını sağladı.
Türkiye rekorunu kıran boğa ise ‘Zeus’ oldu. Hüseyin Alakuş tarafından bin bir emekle yetiştirilen 4 yaşındaki ‘Zeus’ adlı simental ırkı boğa, kesim zamanına ulaşınca ilçedeki kombinaya götürüldü. Canlı ağırlığı 2 tona yaklaşan ‘Zeus’, kombinanın kesim alanına getirildiği araçtan güçlükle indirilebildi. Devasa boyutu ile kombinadaki diğer hayvanlar arasında tüm dikkatleri üzerine çeken Zeus’u, kesim kabinine almak da ayrı bir çaba gerektirdi. Burada kesilen hayvanın karkası, rekor kırıp kırmadığının ortaya çıkacağı tartı bölümüne getirildi. Tartıdaki 919,6 kilogram rakama bakan besici Alakuş, Türkiye rekorunu kırdığını gördüğü anda büyük mutluluk yaşadı.
Türkiye rekorunu kırmanın kendisi açısından büyük bir sevinç olduğunu belirten besici Hüseyin Alakuş, "Zeus, çiftliğimize ilk geldiğinde rekor kıracağı içime doğmuştu” dedi.
Zeus’un bu seviyeye gelmesinde büyük bir emek olduğunu anlatan Alakuş, “Zeus, yaklaşık 3 yıldır çiftliğimizdeydi. 4 yaşına kadar tıpkı diğer hayvanlarımız gibi elimizden gelen en iyi şekilde beslemeye gayret ettik. Bir bebek büyütür gibi büyütmeye özen gösterdik. Zeus da bizim emeklerimizi boşa çıkarmamış oldu. Yeterli et oranına ulaşınca kesim için kombinaya getirdik. Yaklaşık 2 ton canlı ağırlığı olduğunu tahmin ediyorduk. Karkasın tartı alanına gelişinde ise heyecanımız doruğa çıktı. Tartıda 919,6 rakamını gördüğümde ise içim içime sığmadı. Rekorun yeni sahibi olmuştuk” şeklinde konuştu.
1 ton karkas ağırlığa sahip hayvan yetiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Alakuş, “Bu rekorun kolay kolay kırılamayacağını düşünüyorum. Ama bu rekor kırılacaksa o hayvanı besleyen kişi yine kendimin olmasını istiyorum. Hedefim ise, 1 tona ulaşan bir hayvan yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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