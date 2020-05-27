Çocuklara çarşı izni yok Kahramanmaraş'ta polis, çocuklarıyla çarşı merkezine gitmek isteyen ailelere izin vermedi

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması kısa süreliğine kaldırılan çocukların, kentin merkezinde gezmelerine izin verilmiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 15 yaş altı çocuklar bugün 11.0015.00 saatleri arasında sokaklara çıktı. Kahramanmaraş’ta ise bazı aileler, çocuklarıyla birlikte evlerinin yakın çevrelerindeki park ve bahçelerde vakit geçirmek yerine, kentin merkezi konumunda yer alan kalabalık yerlere gelmek istedi. Polis ekipleri, çarşı merkezine gitmek isteyen ailelerin çocuklarıyla girişlerine izin vermedi. Ekipler, Ulu Cami ve Kapalıçarşı girişinde denetim yaptı.

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