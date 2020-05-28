Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü

'O günler çok özlendi'

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<br>Sıtkı GÖNEN/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde emekli Fazlı G. (70), evde tartıştığı oğlu Özgür G.'yi (42) tabancayla vurarak, öldürdü.<br>Olay, dün akşam, Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Fazlı G., oğlu Özgür G. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı G., evindeki tabancayla oğluna ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde yatan Özgür G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özgür G.'nin cansız bedeni, Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Fazlı G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Sıtkı GÖNEN<br>2020-05-28 14:33:06<br>

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