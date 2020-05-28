Kahramanmaraş’ta otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

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Kahramanmaraş’ta bir otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, KahramanmaraşGaziantep karayolunda meydana geldi. H.K idaresindeki 64 SE 096 plakalı otomobil seyir halindeyken önünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 277 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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