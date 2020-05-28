Sigara kaçakçılarına 51 bin 100 lira para cezası

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Kahramanmaraş’ta sigara kaçakçılığı yapan 2 kişiye 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, 3 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.T. ve İ.T. gözaltına alındı. Şahıslara 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

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