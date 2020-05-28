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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara kaçakçısı kuzenlere 51 bin 100 lira ceza

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kaçak sigarayla yakalanan 2 kuzene jandarma tarafından 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, olayla ilgili M.T. ve amcasının oğlu İ.T.'ye 27 No´lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 51 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ 2020-05-28 18:39:09

Sigara kaçakçısı kuzenlere 51 bin 100 lira ceza

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kaçak sigarayla yakalanan 2 kuzene jandarma tarafından 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.<br>Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, olayla ilgili M.T. ve amcasının oğlu İ.T.'ye 27 No´lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 51 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-28 18:39:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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