Sigara kaçakçısı kuzenlere 51 bin 100 lira ceza

'O günler çok özlendi'

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, kaçak sigarayla yakalanan 2 kuzene jandarma tarafından 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.<br>Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, olayla ilgili M.T. ve amcasının oğlu İ.T.'ye 27 No´lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 51 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-05-28 18:39:09<br>

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