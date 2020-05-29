Kendi kullandığı traktörün altında can verdi

'O günler çok özlendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Karşıyaka mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Kırıcı (48) yönetimindeki kum yüklü traktörüyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan traktörün ve römorkunun altında kalan Hasan Kırıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kırıcı’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.