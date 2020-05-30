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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, GöksunElbistan yolu, Afşin ilçesi Erçene Mahallesi dört yol kavşağında, 07 DN 303 plakalı araçla 34 HT 1481 plakalı araç çarpıştı. 07 DN 303 plakalı araçta bulunan Davut Yurtsever, Hulusi Yurtsever, Durdu Demirbaş ile 34 HT 1481 plakalı araçta bulunan aynı aileden Halil ve Emine Kültür ile çocukları Nihal, Ömer Talha ve Elif Sena Kültür yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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