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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Andırın'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

DHA

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi bulundu. Yeni Mahalle'de yaşayan Hasan Yaycıoğlu, evinin bahçesinde kertenkele benzeri bir hayvan buldu. Yaycıoğlu, üzerindeki sarı benekleri fark edince hayvanla ilgili internetten araştırma yaptı. Araştırma sonunda gördüğü canlının nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi olduğunu anlayan Hasan Yaycıoğlu, o anları cep telefonuyla da görüntüledi. Semenderin bir süre sonra bahçedeki otların arasına girerek gözden kaybolduğunu belirten Hasan Yaycıoğlu,...

Andırın'da nesli tükenmekte olan Türk semenderi bulundu

<br>İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi bulundu.<br>Yeni Mahalle'de yaşayan Hasan Yaycıoğlu, evinin bahçesinde kertenkele benzeri bir hayvan buldu. Yaycıoğlu, üzerindeki sarı benekleri fark edince hayvanla ilgili internetten araştırma yaptı. Araştırma sonunda gördüğü canlının nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi olduğunu anlayan Hasan Yaycıoğlu, o anları cep telefonuyla da görüntüledi.<br>Semenderin bir süre sonra bahçedeki otların arasına girerek gözden kaybolduğunu belirten Hasan Yaycıoğlu, "Eve girerken bahçede ağır bir şekilde hareket eden bir şey gördüm. Yakından bakıp üzerindeki benekleri görünce internette yaptığım araştırmada bunun nesli tükenmekte olan sarı benekli Türk semenderi olduğunu anladım. Hemen cep telefonu ile fotoğraf ve  görüntüsünü çektim. Ender rastlanan bu hayvan  çok ilgimi çekti,  daha sonra ağır hareketlerle ilerleyerek bahçemdeki otların arasına girerek gözden kayboldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN<br>2020-05-31 13:03:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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