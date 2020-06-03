Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramda, 2 bin 511 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi H.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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