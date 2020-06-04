Mahallenin kadınları maske üretmek için gönüllü oldu Üretilen 2 bin 500 tıbbi maske, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesinde gönüllü kadınlar, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak 2 bin 500 maskeyi üretmek için dikiş makinesinin başına geçti.

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, mahalle halkı başta olmak üzere vatandaşlara maske desteğinde bulunmak için harekete geçti. Temin edilen kumaşlardan maske üretmek için de mahallede yaşayan 10 kadın gönüllü oldu. Usta öğretici nezaretinde dikiş nakış kursundaki makinelerin başına geçen gönüllü kadınlar, kolları sıvayarak 2 bin 500 adet maske üretti.

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, üretilen 2 bin 500 tıbbi maskenin, başta mahalle halkı olmak üzere vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi.

Maske üretim projesinde, mahallede yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalıştığını belirten Marangoz, “Maske üretim projemizde mahallemizde yaşayan kadınlar gönüllü olarak çalışıyor. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde görev yapan kurs öğreticimiz önce kadınlara maske üretmeyi öğretti ve ardından artık ile maske üretimine başladık. Mahallemizdeki dikişnakış kursu olarak kullanılan yerde üretim yapıyoruz. Maske yapımında çalışan 10 mahalleli kadın var. Hepsi de bu iş için gönüllü oldu. Ellerine ve emeklerine sağlık. Hocamıza ve gönüllü olan mahalleli kadınlara teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kovid19 salgınında maske kullanmanın çok önemli olduğunu anımsatan Marangoz, “Kovid19 salgınında sağlığımızı korumak için birinci öncelik maske takmak. Biz de dernek olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Mahalle halkımızın bu salgından en az şekilde etkilenmesini planlıyoruz. Gönüllü kadınlarımızın ürettiği maskeleri, vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Maske üretimi noktasında bizlere desteklerini esirgemeyen Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e, Nurhak Kaymakamı Sayın Cihat Koç’a, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Faruk Doğan’a ve Kuzey İlçeler Daire Başkanı Sayın Halis Yiğitoğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Maske üretimi için gönüllü olan kadınlar da, “Sağ olsun hocamız bize maskenin nasıl dikileceğini öğretti. Mahalle halkımızın sağlığını korumak için bu işe gönüllü olduk. Toplamda 2 bin 500 maske ürettik. Virüs belasından kurtulmak için maske takmak şart. Biz de bu çorbada bir tuzumuz olsun istedik. Allah, salgın belasını mahallemizden ve ülkemizden tez zamanda uzaklaştırsın” diye konuştular.

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