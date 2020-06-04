Elbistan’da kursiyerlerin el emeği sanal sergide görücüye çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’ndeki (HEM) kursiyerlerin, usta öğreticiler ve öğretmenleri ile birlikte yaptıkları el emeği göz nuru ürünler, korona virüs tedbirleri kapsamında sanal sergiyle görücüye çıkarıldı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) açtığı yıl sonu sergisi, pandemi süreci nedeniyle sanal ortama taşındı. Açtıkları kurslara korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle bu yıl erken ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Elbistan HEM Müdürü Faruk Doğan, bu çerçevede ‘Bahar Şenliği’ adı altındaki yıl sonu sergisini de yapamadıklarını söyledi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi olarak, 20192020 eğitimöğretim döneminde birçok genel ve meslek kursu açtıklarının bilgisini veren Doğan, “Bu kurslarımızla binlerce kişinin meslek sahibi olmasına ve kendini geliştirmesine katkı sunduk” dedi.

Salgın sürecinde kurslara ara verilmesine rağmen tamamen milli bir seferberlik ruhu ve gönüllülük esasına göre çalışan usta öğreticiler ve öğretmenlerin maske ve tulum ürettiğini anımsatan Doğan, “Hepimizin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek tıbbi maske ve tulum ürettik. Bu zor günleri atlatmamız için gönüllü olan usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimize fedakarca çalışmalarından dolayı en içten şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle kurslara ara verilse de yoğun bir eğitim dönemi geçirdiklerini aktaran HEM Müdürü Faruk Doğan, “Korona virüs tedbirleri kapsamında eğitimlerimize ara vermek zorunda kaldık. Yine de 2019 Eylül ayı itibariyle başladığımız meslek edindirme ve genel kurslarımızda oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Kadın kursiyerlerimiz, meslek sahibi olmak ve kendilerini geliştirmek için usta öğreticilerimizle öğretmenlerimiz eşliğinde çok emek harcadı. Bu ürünleri görücüye çıkarmak ve halkımıza tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz ‘Bahar Şenliği’ adlı sergi planlamamız vardı. Ancak korona virüs salgını nedeniyle bu şenliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ancak, öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin ve kursiyerlerimizin büyük emek harcayarak ortaya çıkardıkları ürünleri yine de halkımızla buluşturmak istedik. Günümüz teknolojilerinden yaralanarak 20192020 Eğitim Öğretim Yılı yılsonu sergimizi sanal ortama taşıyarak el emeği göz nuru ürünleri halkımızın beğenisine sunduk” şeklinde konuştu.

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