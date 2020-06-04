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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklardan düşen dağcının cansız bedeni çıkarıldı

İHA

Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla çıktığı dağda kaybolan amatör dağcının cansız bedeni kayalıklardan çıkarıldı.

Kayalıklardan düşen dağcının cansız bedeni çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla çıktığı dağda kaybolan amatör dağcının cansız bedeni kayalıklardan çıkarıldı.
Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Düldül Dağı’na doğa yürüyüşü için gelen Ali Gür (50), Murat Kargın (44) ve Sevgi Erol (30) kaybolmuş, kaybolan dağcılardan Ali Gür ve Sevgi Erol kurtarılmıştı.
Kayıp dağcı için AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), korucular ve yöre halkı arama çalışmaları başlattı. Ekipler, kayalıklara düşen ve hayatını kaybeden Murat Kargın’ın bulunması için saatlerce arama çalışmaları yaptı. Kargın’ın bulunan cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra bulunduğu kayalıklardan çıkarılarak cenaze aracına konuldu.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Ömer Humanızlı İlkokulunda görev yaptığı öğrenilen amatör dağcının cenazesi otopsi işleminin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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