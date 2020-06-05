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Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, restorasyonu tamamlanan 3 bin yıllık tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı. Tarihi kalede cuma namazı en son, şehri işgal eden Fransız askerlerinin 28 Kasım 1919'da kaleye diktikleri bayrağın halk tarafından indirilip, yerine Türk bayrağı dikilmesi ile kılınmıştı. Geç Hitit döneminde yığma ve moloz taşlarla inşa edilen ve günümüze kadar gelen Maraş Kalesi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılıp, restorasyona alındı. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay süren restorasyon...

Tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, restorasyonu tamamlanan 3 bin yıllık tarihi Maraş Kalesi, 101 yıl sonra kılınan cuma namazı ile ziyarete açıldı. Tarihi kalede cuma namazı en son, şehri işgal eden Fransız askerlerinin 28 Kasım 1919'da kaleye diktikleri bayrağın halk tarafından indirilip, yerine Türk bayrağı dikilmesi ile kılınmıştı.<br>Geç Hitit döneminde yığma ve moloz taşlarla inşa edilen ve günümüze kadar gelen Maraş Kalesi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılıp, restorasyona alındı. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay süren restorasyon çalışmaları kapsamında 520 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde surların restorasyonu ve ışıklandırılması yapıldı.<br>Restorasyonunun tamamlanmasının ardından kale bakanlık tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye, kendi imkanlarıyla çevre düzenlemesini tamamladığı kaleyi 101 yıl sonra bugün kılınan cuma namazı ile ziyarete açtı.<br>Kalenin açılış törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı. Tören, Türk bayrağı göndere çekilirken İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.<br>`KALEYİ 3 AYDA HİZMETE AÇTIK´<br>Kızılay Toplum Merkezi'nce davetlilere maske dağıtılıp, kaleye girenlerin ateşlerinin ölçülerek alındığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 3 bin yıllık geçmişi olan kalenin, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunda da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kalenin 2019'un Eylül ayında bakanlık tarafından kendilerine tahsis edildiğini, bir ay sonra da koruma kurulundan kendilerine izin çıktığını ifade eden Güngör, kaledeki bina nedeniyle kurul ile belediye arasında 2 ay ihtilaf yaşandığını söyledi. Güngör, "Daha sonra bina için izin verdiler biz de çalışmalarımıza başladık. Pandemi süreci olmasa kalemizi daha önceden açmış olacaktık, 3 ay da pandemi süreci girdi. Yani bizim projemizin onaylanmasıyla bugün arasında 8 ay var. 3 ay pandemi, 2 ay da kurulla süreci değerlendirip 5 ayı çıktığımızda biz bu kalemizi 3 aylık süre içerisinde hizmete açmış bulunuyoruz. Bugün, bizim için son derece önemli. 100 yıl sonra burada cuma namazı eda etmemiz bizim için son derece anlamlı" diye konuştu.<br>'KALEDE CUMA NAMAZI EN SON 28 KASIM 1919'DA KILINMIŞTI'<br>Milletvekili Habibe Öçal ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın da bir konuşma yaptığı törende, davetlilere daha sonra kaleyi gezdi. Ardından da kalede cuma namazı kılındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında namaz kılanlar aralarında sosyal mesafe bırakıp, maske taktı. Tarihi Maraş Kalesi'nde cuma namazı en son, şehri işgal eden Fransızların 28 Kasım 1919'da kaleye diktikleri Fransız bayrağının halk tarafından indirilip, yerine Türk bayrağı dikmesinin ardından kılınmıştı. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-05 16:09:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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