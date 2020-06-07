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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde engerek yılanının soktuğu buzağı telef oldu.

İlçeye bağlı İğde Mahallesi'nde sürüyle otlayan buzağıyı yılan soktu. Engerek türü olduğu belirlenen yılanın soktuğu buzağı, veteriner hekiminin müdahalesine rağmen telef oldu.

İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, havaların ısınmasıyla su bulmak için insanların yaşam alanlarına giren zehirli yılanlar karşısında vatandaşları dikkat olmaları konusunda uyardı.

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