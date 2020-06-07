Kahramanmaraş’ta yeni ve eski koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir kadın, eski ve yeni eşi arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Olay, Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; 26 yaşındaki Edanur Ş. adlı kadının eski eşi Fırat G. ile resmi nikahlı eşi Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Daireden gelen sesleri duyan apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, 26 yaşındaki Eda Nur Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan Hüseyin Ş. (30) ve Fırat G. (30) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fırat G., ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine sevk edildi. Hüseyin Ş.'nin tedavisine ise Elbistan'da devam ediliyor. Hayatını kaybeden Eda Nur Ş.'nin cansız bedeni ise Malatya AdliTıp Kurumuna gönderilmek üzere morga konuldu.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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