20 yaşındaki genç kız kalp krizinden öldü

<br>İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Emine Kahveci (20), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.<br>Geben Mahallesi'nde yaşayan Emine Kahveci, gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Emine Kahveci'nin kalp krizinden öldüğü belirlendi.<br>Daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Kahveci, gözyaşları arasına mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-07 21:58:52<br>
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