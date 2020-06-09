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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletiyle işe giderken otomobille çarpışan polis memuru Aydın Yılmaz (35), hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya öre Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Aydın Yılmaz, 06 BN 1836 plakalı motosikleti ile işe giderken Muhammed Mustafa Gökpur (42) yönetimindeki 46 FM 949 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen...

Motosikletiyle işe giderken kaza yapan polis, yaşamını yitirdi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, motosikletiyle işe giderken otomobille çarpışan polis memuru Aydın Yılmaz (35), hayatını kaybetti.<br>Kaza, sabah saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya öre Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Aydın Yılmaz, 06 BN 1836 plakalı motosikleti ile işe giderken Muhammed Mustafa Gökpur (42) yönetimindeki 46 FM 949 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Muhammed Mustafa Gökpur da gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-09 11:44:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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