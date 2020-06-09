Polise mukavemet suçundan 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi’nde alkollü şahısların birbirleriyle kavga ettiği, caddeden geçen araçlara ve çevredeki iş yerlerine zarar verdikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Olay mahalline gelen polis ekipleri, 3 şahsı gözaltına almak istedi. Şahıslar, polis ekiplerine direnerek tehdit ve hakaret içerikli söylemlerle mukavemette bulundu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. Şahıslar hakkında; görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi’ne çıkarılan şüphelilerden daha öncesinde de 11 ayrı suçtan kaydı bulunan H.D., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Y.D. ve Y.P. isimli şüpheliler ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şahıslara, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için toplamda 9 bin 540 TL idari para cezası kesildi.

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