Kahramanmaraş'ta buğday hasadına başlandı

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Kahramanmaraş’ta buğday hasadı başladı.

Kahramanmaraş’ın hasadına başlanan buğdayın, bu sene verim bakımından Türkiye’de ilk 5’te yer öğrenildi. Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde buğday hasadında inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, “Buğday’dan en fazla ürün Türkiye'de Çukurova bölgesinde elde ediliyor. Buğdayın kalitesinin yüksek olması ve açıklanan rakam çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kahramanmaraş, üretim bakımından Türkiye’de ilk 5'te yer alıyor ve kaliteli ürün alınıyor” dedi.

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