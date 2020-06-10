Kahramanmaraş'ta İŞKUR çalışanında korona çıktı Müdürlük binası 2 saatliğine kapatılıp dezenfekte edildi Bazı çalışanlar 14 gün izole olmaları için evlerine gönderildi

İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Yüce, kurumda çalışan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kurumun dezenfekte edilerek çalışmalara devam edildiğini söyledi.

İl Müdürü Ali Yüce, korona virüs testi pozitif çıkan İŞKUR personelinin hastanede tedavi altına alındığını, yanındaki çalışma arkadaşlarının da 14 gün izole olmaları için evlerine gönderildiğini söyledi. Kurumun, 12 saatlik dezenfekte işleminin ardından yeniden hizmete devam ettiğini söyleyen Yüce, “Maalesef çalışan arkadaşlarımızı birinin korona virüs belirtileri nedeniyle hastaneye gönderdik ve hastaneden de bugün testinin pozitif olduğunu öğrenince ilk etapta, aynı odada çalıştığı birkaç arkadaşını pandemi ile ilgili Sağlık Bakanlığının yayımladığı yakın temaslılarla ilgili işlemle ilgili hemen ikametlerine göndererek izole ettik. Bugün ise kurumumuzda çalışan arkadaşımızın odası ve kurumun tamamını dezenfekte işlemi yaptık. Bu arada hizmete 2 saatliğine ara verdik ve şu anda görevimize devam ediyoruz. Karantina söz konusu değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.