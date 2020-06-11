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Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi

DHA

İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde, 3 yıl önce fırın işletmeye başlayan Güldane Ateş (44), yapmaya başladığı Çerkez ekmeğiyle talebe yetişemiyor. Ateş, en büyük isteğinin ise işini büyüterek tüm Türkiye'ye ekmek göndermek olduğunu söyledi. Ataları yıllar önce Kafkasya'dan göç ederek Andırın'a yerleşen Güldane Ateş, 3 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Yaylası'nda fırın açıp, çavdarlı Çerkez ekmeği yapmaya başladı. Eşi de arıcılık yapan 3 çocuk annesi Ateş'in yaptığı ekmeğin ünü kısa sürede tüm ilçede duyuldu. Taleplere yetişemediğini...

Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi

<br>İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Andırın ilçesinde, 3 yıl önce fırın işletmeye başlayan Güldane Ateş (44), yapmaya başladığı Çerkez ekmeğiyle talebe yetişemiyor. Ateş, en büyük isteğinin ise işini büyüterek tüm Türkiye'ye ekmek göndermek olduğunu söyledi.<br>Ataları yıllar önce Kafkasya'dan göç ederek Andırın'a yerleşen Güldane Ateş, 3 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Yaylası'nda fırın açıp, çavdarlı Çerkez ekmeği yapmaya başladı. Eşi de arıcılık yapan 3 çocuk annesi Ateş'in yaptığı ekmeğin ünü kısa sürede tüm ilçede duyuldu. Taleplere yetişemediğini belirten Güldane Ateş, "Bizim kökenimiz Kafkas. Kafkasya´dan gelindiğinden bu yana babaannem, halam ve daha sonra da bize kadar ulaşan bir geleneği yaşatıyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, kendi ürettiğimiz doğal ekşi maya, Karakılçık buğdayı, çavdar unu ile kendi yaptığımız fırında pişiriyorum. Günlük olarak ancak 250-300 civarında ekmek yapabiliyorum" dedi.<br>DESTEK ALIP EKMEKLERİMİ TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK İSTİYORUM<br>Ailesinin de kendisine destek olduğunu belirten Ateş, mesaisinin sabah saat 05.00'te başladığını söyleyerek şöyle devam etti:<br>"Ayrıca burada sabah çıkan Çerkez ekmeği ile müşterilerime kahvaltı veriyorum. Tamamen doğal bir ekmek, yayla sezonunda yaklaşık 3 ay çalışıyorum. Bazı müşterilerim ise ilçe dışından ancak talep fazla olunca ekmek kalmayabiliyor. Fırınımı genişletip daha aktif hale getirmek için girişimcilik kursuna gitmeyi düşünüyorum. Eğer başarılı olur ve bir destek alabilirsem, işimi genişletip, yanıma yardımcı personel alacağım. Ancak herkes bu ekmeği yapamaz, bunun bazı ince püf noktaları var. Benim işimin başında olmam lazım. Kendi hazırladığım ekmekleri tüm Türkiye´ye göndermek istiyorum." DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN<br>2020-06-11 10:10:45<br>

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