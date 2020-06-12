Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 06.20'de Canlı Hayvan Borsasında meydana geldi. Mehmet U. (45) ile Mustafa D. (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Mehmet U.'nun Mustafa D.'yi silahla ayağından yaraladığı, bu esnada her iki şahsın da silahla ateş ettiği öğrenildi. Bu sırada, olay yerinde bulunan 2 şahsın da yerden seken mermi ile ayaklarından hafif yaralandığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet U. ise üzerinde bulunan silahla olay yerinde polise teslim oldu.

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