Otomobille ekip otosu çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde, ekip otosu ile otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulanan çift hayatını kaybederken, ekip otosundaki 2 polis ile 2 mahalle bekçisi yaralandı.<br>Kaza, dün akşam İstiklal Mahallesi'ndeki Çağlayancerit Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Aydemir (65) yönetimindeki 44 LK 291 plakalı otomobil, kavşakta, ekip otosuyla çarpıştı. Kazada, Ali Aydemir ile eşi Elife Aydemir (59) hayatını kaybetti. Ekip otosunda bulunan 2 polis ve 2 mahalle bekçisi ise yaralandı. Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-13 09:41:34<br>

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