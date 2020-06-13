Trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca yan toprağa verildi

Kahramanmaraş’ın polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre dün, akşam saatlerinde Ali Aydemir (65) kullandığı 44 LK 291 plakalı otomobil, kavşakta polis aracıyla çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü Ali Aydemir ve yanında bulunan eşi Elife Aydemir (59) ile polis aracında bulunan 2'si polis 2'si bekçi 4 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ali Aydemir ve Elife Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybeden Ali Aydemir ve eşi Elife Aydemir için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından, karı koca Çağlayancerit ilçe mezarlığına defnedildi.

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