Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 190 adet hap, 53 gram metamenfetamin, 4 gram eroin, 1 adet tabanca ile fişekleri ele geçirildi. Olayla ilgili Y.E.İ., İ.H.T. ve A.D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.