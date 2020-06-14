Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.<br>Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Y.E.İ.'nin (26) temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonunda ekipler Pazarcık ilçesi girişinde Y.E.İ.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan Y.E.İ., İ.H.T. (24), A.D. (43) ve S.Y.'nin (24) üzerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 190 uyuşturucu hap ve 57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.E.İ., İ.H.T. ve A.D. mahkemece tutuklanırken, A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-14 21:42:35<br>

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