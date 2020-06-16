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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanış: "Tüketicilerimiz enerjisiz kalmasın diye bütün enerjimizle çalıştık"

İHA

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Medine Tanış, korona virüs (Covid19) salgınının Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren en sıkı önlemleri aldıklarını belirterek, "Tüketicilerimiz enerjisiz kalmasın diye biz bütün enerjimizle süreç boyunca yanlarındaydık. Attığımız önemli adımlarla önce çalışanlarımızın sonra da tüketicilerimizin sağlığı için tüm önlemleri tamamlamış olduk" dedi.

Tanış: "Tüketicilerimiz enerjisiz kalmasın diye bütün enerjimizle çalıştık"

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü Medine Tanış, korona virüs (Covid19) salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren en sıkı önlemleri aldıklarını belirterek, "Tüketicilerimiz enerjisiz kalmasın diye biz bütün enerjimizle süreç boyunca yanlarındaydık. Attığımız önemli adımlarla önce çalışanlarımızın sonra da tüketicilerimizin sağlığı için tüm önlemleri tamamlamış olduk" dedi.
Medine Tanış, korona virüs vakasının Türkiye’de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren şirkette alınan önlemlerle ilgili, bu hassas süreçte verilen minimum temas, maksimum müşteri memnuniyeti anlayışı, evde kalma sürelerine paralel olarak artan hane içi elektrik kullanımı, tüketicilerin ve çalışanlarının sağlığına yönelik hamleler, tüketicilerden gelen talepler ve şirketin yaptığı çalışmalarla ilgili bazı bilgi verdi.
Korona virüs nedeniyle insanların yaşam şekillerini çok kısa sürede değiştiğini, bu durumun birçok sektörü etkilediği gibi hizmet sektöründe de kalıcı değişikliklere gidilmesine neden olduğunu kaydeden Tanış, “Evde kalınan süre boyunca insanlar içlerine döndü. Bazıları içindeki cevheri keşfederek yön değiştirdi. Birçok insanın, şehir yapısının karmaşasından, trafik kirliliğinden ve kalabalık gürültüsünden uzaklaşarak kendini dinlemesine fırsat oldu. Sağlık açısından bizleri tedirgin eden, hayat kalitelerimizi de bu yönde düşüren salgın dönemi aslında birçok insan için sorgulama ve içe dönüş olarak değerlendirildi. Biz Akedaş olarak, salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren en sıkı önlemleri alarak bu süreç boyunca çalışmaya, tüketicilerimize enerji sağlamaya devam ettik. Tüketicilerimiz enerjisiz kalmasın diye biz bütün enerjimizle süreç boyunca yanlarındaydık. Attığımız önemli adımlarla önce çalışanlarımızın sonra da tüketicilerimizin sağlığı için tüm önlemleri tamamlamış olduk” dedi.
Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden itibaren kurumlarında hijyen ve sağlığa yönelik önemli adımlar attıklarını da hatırlatan Tanış, dezenfektandan maskeye, eldivenden sosyal mesafeye uygun fiziksel yapılaşmaya kadar bütün tedbirleri aldıklarını, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bütün rehberlerde yer alan işyeri önlemlerini kurallarına uymakla birlikte fazlasıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Tüketicilerimizi hiç cevapsız bırakmadık"
Korona virüsün Türkiye’de ilk vakasının tespit edilmesinin ardından hizmet binasının girişine termal kamera konuşlandırarak kurumlarına giriş yapan çalışan ve tüketicilerin ateşlerinin ölçüldüğüne dikkat çeken Tanış, şunları kaydetti:
“Şimdiye kadar çalışan ya da tüketici hiç kimseyi ateşini ölçmeden içeri almadık. Temin ettiğimiz; maske, dezenfektan, eldiven, kolonya gibi ürünleri ilk günden beri aktif şekilde kullanıyoruz. Şirketimiz; her akşam mesai saatleri sonrasında dezenfekte ediliyor. Gelen tüketicilerimiz ile çalışanlarımız arasında sosyal mesafeye uygun işlem gerçekleştirebilecekleri bariyerler yerleştirildi. Maske, kişisel temizlik ve sosyal mesafe kurallarını hiç unutmadan önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Normalleşme sürecinde de post pandemi döneminde de tedbiri elden bırakmayacağı, çalışanlarımız ve tüketicilerimizin sağlığı için bütün önlemlerle çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönemde iletişim çok önemliydi çünkü sosyal hayat sıfırlanmıştı. İnsanlar evlerine, içlerine dönmüştü. Dış dünyayla bağlarını da koparmamaları için dijital dünyada tam hâkimiyet sağlayabilecekleri bir iletişime ihtiyaçları vardı. Biz de bunu çok güzel değerlendirdik. Bu süreçte sosyal medyadan, diğer iletişim kanallarımızdan bize ulaşan bütün tüketicilerimizi tek tek aradık. Taleplerini; varsa sorunlarını dinledik, onlara çözüm ürettik ve bütün bunların takibini sağlayarak onlarla irtibatımızı hiç kesmedik. Tüketiciyi aramak zaten bizim “Müşteri Memnuniyeti” anlayışımız içerisinde mevcut olan bir aksiyondu. Sadece bu süreçte daha yoğun kullanıldı. Salgın süresince Çağrı Merkezimiz 7/24 tam kapasite ile hizmet vermeye devam etti ve tüketicilerimizi hiç cevapsız bırakmadık. Tüketici ile buluştuğumuz, fiziksel temasa geçtiğimiz noktalarımız olan Tüketici İşlem Merkezlerimiz, üzerinde en çok çalıştığımız yerler oldu. Toplum sağlığını koruyabilmek adına ekstra önlemler alarak ilk günden itibaren çalışanlarımıza da bu yönde bilgilendirmeler sağladık. En büyük önlemi onlar aldı, tüketicilerimizle temas noktalarımız gerçekten çok kritikti. Hala o noktalarda önlemlerimiz devam ediyor. Yeni normal hayata adapte olmayı kolaylaştırmak için tüketicilerimize de alışkanlık sağlayacak bilgilerimizin paylaşımlarını sürekli güncelliyoruz. Bölgemizde fiziksel temas noktaları çok büyük önem arz ediyor. Aslında tüketicilerimiz birçok işlemi online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bunları sık sık tüketicilerimize duyuruyoruz.”

"Tüketimin artışını da beraberinde getirdi"
Şirket çalışanlarının kendi sağlığına dikkat ederek, tüketicilerin sağlıklarını tehdit etmemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine vurgu yapan Medine Tanış, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Maske ile çalışmak, gün boyu siperlik takmak ve hijyen kurallarına harfiyen uymak çok kolay bir şey değil. Alışık olduğumuz düzen zorunlu olarak değişti. Kıyafetlerinin temizliğine dikkat edildi. Tabii biz de çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için büyük değişimler gerçekleştirdik, bazı serbestlikler getirdik. Kıyafetlerini temiz tutmalarını sağlamak için spor giyim serbestliği getirdik. Bu süreçte hijyenlerini her an sağlayabilmeleri için onlara kişisel dezenfektan, kolonya, eldiven, maske ve siperlik gibi ürünleri stoklu şekilde temin ettik. Herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımız ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Tüketici odaklı bakış açımızdan hiç taviz vermeden bu süreci ilerletmeyi başardık. Post Pandemi döneminde de bu anlayışla devam edeceğiz. Salgın süresince insanların evde kalma süreleri arttı. Bu artış tüketimin artışını da beraberinde getirdi. Normal hayatta evde çok fazla vakit geçiremeyen şehir merkezinde yaşayan insanlar evlere kapanmak zorunda kaldı. Gündüz saatleri içerisinde evde olmayan çocuklar, uzaktan eğitim sistemi ile evlerden eğitim almaya devam ettiler. Kreşler de kapalıydı, küçük yaş gurubu da hep evdeydi tabii. Bu durum aileyi bir araya getirdi ve normal hayattan daha fazla tüketim gerçekleştirilmesine sebep oldu. Elektrik, su, doğalgaz başta olmak üzere bütün tüketim kalemleri arttı. Gıda tüketim artışları market stoklarını zorladı. Hane için elektrik kullanımındaki artış doğal olarak faturalara yansıdı. Normalde alışık olmadıkları tüketimleri gören hane halkı başlangıçta panikledi. Tabi biz bu süreçte gerekli açıklamaları belirli periyotlarda gerçekleştirdik. Ayrıca tek tek tüketicilerimizi aradık. Tek tek fatura inceledik. Bedel ve dönem ayırt etmeksizin bütün faturaları tek tek inceleyerek tüketiciye açık şekilde anlattık. Onlar da bu durumu anladılar. Zamanla sokağa çıkma yasakları azaldı, yeni normal döneme girdiğimizden beri de insanlar yavaş yavaş alışkanlıklarına dönmeye başladı. Bu süreçte mesken tüketimi ciddi bir artış gösterdi. Mart ayı ve Nisan ayı arasındaki tüketim artışı Mayıs ayında düşüş olarak ortaya çıktı. Bu düşüşte Mayıs ayında hayatın normale dönmeye başlaması etkili oldu. Yeni normal sürecin açıklanması, iş hayatının normale yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte ısıtıcı ya da soğutucu ihtiyacının olmadığı bir ay geçirilmesi insanların evde kalma süresinin azalmasını ve dolayısıyla tüketim azalışını beraberinde getirdi.”

"Bu alışkanlıklar kolay değişmeyecek"
Hizmet verdikleri Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sağlık kuruluşlarında korona virüs salgınının tedavisinde kullanılmak üzere; hızlı tanı cihazı, negatif basınç sistemleri ve biyogüvenlik kabini gibi desteklerde bulunduklarını ifade eden Tanış, bu cihazlar sayesinde sağlık çalışanlarının ve hastaların tedavilerinde kolaylık sağladığını söyledi.
Tanış, konuşmasını son olarak, “Bu süreçte en önemli nokta tedbiri elden bırakmayarak mesafeli sosyal hayata alışmaya çalışmak. Maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralını hiçbir zaman unutmayacağız. Uzun bir süreç bizi bekliyor, bütün bu alışkanları hayatımıza adapte etmeliyiz. Belki de en dikkatli olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. Sıcak havanın ve sosyal hayata geçişin rehavetine bir anda kapılmamamız gerekiyor. Çalışanlarımız ve tüketicilerimiz için biz bunu sağlıyoruz. Salgın dönemi boyunca alışkanlıklarımız değişti, iş yapma şekillerimiz farklılaştı. Post Pandemi dönemi bütün değişimlerin bir uygulaması, adeta hayata geçiş aşaması olacak. İş yerlerinde toplantılardan yemek saatlerine kadar bütün uygulamalar farklılaştı. Vakanın yoğun olduğu bölgelerde İstanbul, Ankara İzmir gibi şehirlerimizde evden çalışma sistemi çok büyük gelişim kaydetti. Home Office mantığı, birçok sektörde uygulanmak zorunda kalındı. İnsanlar bu durumu fırsata çevirdiler ve işlerine devam ettiler. Evden çalışmayı destekleyen, buna olanak sağlayan sektörlerde günümüz için gerçekten mantıklı bir uygulama. Bizler Türkiye’nin enerji veren şirketleri olarak bunu tam manasıyla gerçekleştiremiyoruz. Tüketicilerimiz için fiziksel olarak Akedaş fiziksel noktalarında var olmamız gerekiyor. Bundan şikayetçi değiliz, tüketicilerimize her an hizmet veriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İnsanların evde kaldığı, marketlerin bile boş olduğu süreçlerde enerji şirketleri hiç durmadan çalışmaya devam etti. Bu da halkımıza vermiş olduğumuz hizmetin kutsallığını gösteriyor. Enerji; insanın hiç tükenmeyen en temel ihtiyaçlarından birisi, biz de bunun bilincinde bütün önlemlerimizle bu ihtiyacı karşılamak için çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, hayat enerjisiz olmaz. Post Pandemi döneminde de minimum temas, maksimum müşteri memnuniyeti anlayışı ile işlemlerimize devam edeceğiz. Pandemi, dijital hayata direkt ve mecburi bir geçiş sağladı. Bu alışkanlıkların kolay değişmeyeceğini düşünüyorum. Daha çok büyükşehirlerde ve yoğun sektörlerde zaman kaybına yol açan fiziksel buluşmalar yerini “online meeting”e bırakacak. Online olarak uzaktan bağlantı ile gerçekleşecek toplantılar devam edecek ve bu iş modellerini hızla ve kalıcı bir şekilde değiştirecek diye düşünüyorum. Bu durum, teknoloji ve dijital dünya ile adaptasyonu kolay olmayan sektörler ve bölgeler için krizi fırsata çevirmek olarak düşünülebilir. Tüketicilerimize her zaman duyurduğumuz gibi, bize istedikleri zaman ulaşabilecekleri kadar yakınlarındayız. Bölgemizin içerisinde yer alan bütün il ve ilçelerde bulunan Tüketici İşlem Merkezlerimiz, 7/24 hizmet vermeye devam eden Çağrı Merkezimiz ve bizimle interaktif bir ilişki içerisinde oldukları sosyal medya hesaplarımızla onlar için en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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