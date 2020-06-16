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Kezzaplı kadın saldırganın testi pozitif çıktı Fatma Özdaş’ın hastane ve cezaevine sevki sırasında görevli 2’si kadın 4 polis memuru karantinaya alındı

İHA

Kahramanmaraş'ta eski erkek arkadaşına kezzapla saldıran ve tutuklanan kadının korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.

Kezzaplı kadın saldırganın testi pozitif çıktı Fatma Özdaş’ın hastane ve cezaevine sevki sırasında görevli 2’si kadın 4 polis memuru karantinaya alındı

Kahramanmaraş’ta eski erkek arkadaşına kezzapla saldıran ve tutuklanan kadının korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı.
Dulkadiroğlu ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 3 Haziran’da meydana gelen olayda, Fatma Özdaş (43), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşı Gürkan K.’yi (45) yüzüne kezzap atarak yaralamıştı.
Olay sonrası kendisiyle birlikte eski sevgilisi Gürkan K. ve yanında bulunan mesai arkadaşı yaralanmıştı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adli makamlarca tutuklanan ve cezaevine konulan Fatma Özdaş’ın yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Fatma Özdaş’ın hastane ve cezaevine sevki sırasında görevli 2’si kadın 4 polis memurunun da sağlık önemleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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