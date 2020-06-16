Kömür sahasında 15 metreden düşen işçi yaralandı

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AfşinElbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen bir işçi, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çelikler Holding’in işlettiği AfşinElbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesi’nde meydana geldi. İşletmedeki bant yollarında meydana gelen arızayı gideren Mehmet Darıcan (35) isimli işçi, bölgeden ayrılmak isterken yaklaşık 15 metre yüksekten düştü. Yaralanan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları koştu. Kuruma ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Darıcan’ın, ayak ve belinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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