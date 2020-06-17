FETÖ sanığı tanığı darp etti Kahramanmaraş Diyanet-Sen Başkanı Şevket Bozdoğan, meslekten ihraç edilen sanık müftülük çalışanının duruşma öncesi saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi oldu

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) duruşmasına tanık olarak katılan DiyanetSen İl Başkanı Şevket Bozdoğan sanığın saldırısına uğradı.

FETÖ/PDY kapsamında İl Müftülüğü görevinden ihraç edilen H.M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tanık olarak katılan DiyanetSen Şube Başkanı Şevket Bozdoğan, meslekten ihraç edilen diyanet görevlisi sanığın saldırısına uğradığını iddia etti.

Darp edildiğini söyleyen Bozdoğan, “Bugün saat 10.30’da FETÖ’den ihraç edilen H.M.A. hakkında tanık olarak çağrıldım. Saat 10.40’ta adı geçen şahıs bana adliye önünde saldırdı. Saldırı sonrası kaşımda ve yüzümde yara oluştu. Ben önce konuşmaya geliyor zannettim birden üzerime saldırdı yumruk atmaya başladı. Hakkında şikayette bulunacağım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.