Kahramanmaraş´ın 'sıkma peyniri' tescillendi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) TÜRK Patent ve Marka Kurumu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine kente has lezzetlerden olan 'Maraş parmak/sıkma peyniri'ni tescilledi. <br>'Maraş dondurması', 'Maraş tarhanası, 'Maraş çöreği' gibi tescilli birçok ürünü olan Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden biri daha tescillendi. Kahramanmaraş'ta yapılan ve Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ne göre 'tam yağlı ve sert peynirler' sınıfına giren 'Maraş parmak/sıkma peyniri', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Maraş parmak/sıkma peyniri'nin kentte üretildiğine dair en eski resmi kaydın 1969 yılına ait olduğu belirtilerek, şöyle denildi:<br>"Türk Patent ve Marka Kurumu´nun 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi kapsamında yayımlanmış olan Maraş Parmak / Sıkma Peyniri pastörize edilmiş inek/keçi/koyun sütlerinden veya bunların karışımından üretilen, sıcak suda iki parmak (yaklaşık 2-3 cm) genişliğinde şekil verilen bir peynirdir. Üretimden sonra herhangi bir işlem yapılmadan yenilebildiği gibi her çeşit börek ve güveç yapımında ve tuzu alınmak suretiyle tatlı yapımında kullanılabilir. Kahramanmaraş'ta yaylacılığın olduğu kesimlerde yağ, peynir ve yoğurt yaz-kış beslenmenin ana öğeleridir. Önceleri çiğ koyun veya keçi sütünden sadece yaz aylarında üretilen parmak peyniri günümüzde, inek/keçi/koyun sütlerinden veya bunların karışımından her mevsim üretilir."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-17 17:41:10<br>

