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Futbol sahasında cuma namazı Namaz sonrası etkili olan sağanak nedeniyle kimisi namazına devam etti, kimisi de sığınacak yer aradı

İHA

Kahramanmaraş'ta korona virüs nedeniyle cuma namazı futbol sahasında kılınırken, namaz sonunda etkili olan sağanak nedeniyle kimi vatandaşlar kaçacak yer ararken, kimisi de namaz kılmaya devam etti.

Futbol sahasında cuma namazı Namaz sonrası etkili olan sağanak nedeniyle kimisi namazına devam etti, kimisi de sığınacak yer aradı

Kahramanmaraş’ta korona virüs nedeniyle cuma namazı futbol sahasında kılınırken, namaz sonunda etkili olan sağanak nedeniyle kimi vatandaşlar kaçacak yer ararken, kimisi de namaz kılmaya devam etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından dördüncü cuma namazına katılım yoğun oldu. Onikişubat ilçesinde cuma namazını en çok yoğun olduğu yerlerden olan Batıpark Spor Kompleksinin futbol sahası ise doldu taştı. Namaz saati yaklaşırken sahada el dezenfektanı ile vücut ısısı ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
Sahada kılınan cuma namazı imam ile kılındıktan sonra bölgede sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşların bir kısmı ellerindeki seccade ile sığınacak yer ararken, bazı vatandaşların ise namazlarına devam ettikleri gözlemlendi.
Kısa süreli etkili olan yağmur yerini güneşli havaya bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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