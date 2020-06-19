Otomobille ambulans çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Hamza Akbaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren hastayı sevk etmek üzere yola çıkan Gamber K. idaresindeki 46 E 7184 plakalı özel ambulansla, Hamza Akbaş Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan Fatih Y.’nin kullandığı 46 E 2538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, elektrik panosunu devirdikten sonra refüje çıkarak durabildi. Otomobilin yolcu tarafından fırlayıp yola düşen sürücü Fatih Y. yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına kaza mahallindeki vatandaşlar koştu. Yaralının ilk müdahalesi de çarpıştığı ambulanstaki sağlık ekiplerince yapıldı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve kazaya karışan özel ambulanstaki hasta, 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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