Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atarak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Mevlüt Ç. idaresindeki 46 E 8390 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak yol kenarına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.
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