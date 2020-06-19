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Yaşlı karı kocayı öldüren cani 6 yıl sonra yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldürmüştü

İHA

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce define yüzünden tartıştığı yaşlı karı kocayı vahşice öldüren zanlı, gizlendiği bağ evinde polis baskınıyla yakalandı.

Yaşlı karı kocayı öldüren cani 6 yıl sonra yakalandı Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldürmüştü

Kahramanmaraş’ta 6 yıl önce define yüzünden tartıştığı yaşlı karı kocayı vahşice öldüren zanlı, gizlendiği bağ evinde polis baskınıyla yakalandı.
18 Kasım 2014 tarihinde Onikişubat ilçesi Çınarpınar Köyü Musalı Obası mevkiinde bulunan bağ evinde ikamet eden Ali Demir (79) ve eşi Emine Demir(74), başları sert cisimle ezilerek vahşice öldürülmüştü. Olay sonrasında öldürülen Ali Demir'in kardeşinin Kahramanmaraş merkezde bulunan adresine kimliği meçhul kişilerce mektup bırakılmış, mektupta olayla ilgisiz kişilerin muhtarlık seçimi için cinayet istediği yönünde ihbarda bulunulmuştu. Yapılan incelemede mektubun olayı farklı yönlere saptırmak için yazıldığı tespit edildi.
2014 yılında jandarma bölgesinde meydana gelen faili meçhul cinayetler, 2016 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devir aldı. Özel polis ekibi görev aldığı araştırmada olayın meydana geldiği bağ evinin etrafındaki ıssız arazide tarihi eser arayan kişileri mercek altına alındı.

Önceki cinayetini de balyozla işlemişti
Araştırmalar sonrası evli ve iki çocuk babası Ahmet K. ismine ulaşan polis ekipleri, şahsın 2001 yılında Muğla’da yine aynı yöntemle bir kişinin başını balyozla ezerek öldürdüğü ve uzun yıllar cezaevinde yattığı tespit etti.
Kimliği belirlenmesiyle kayıplara karışan Ahmet K.’nin o dönem evinde kaldığı yeğeni Melek O. (41) polis tarafından gözaltına alındı. Melek O., olay gecesi evine gelen Ahmet K.’nin kanlı elbiselerini yok ettiğini ve konuyu saptırmak için Ahmet K.’nin istediği ile sanki olayın muhtarlık seçimi ile ilgili olgunu içerir mektup yazdığını beyan etti. Asılsız mektubu yazan Melek O., delileri yok etmekten ve iftira suçundan adliyeye sevk edildi. O tarihteki ifadesinde Melek O., cinayeti dayısı Ahmet K.’nin ölen şahıslar ile tarihi eser ilişkisi nedeniyle işlediğini, olayı kendisine anlattığını itiraf ettiğini söylemişti.
Firari olarak her yerde aranan cinayet zanlısı Ahmet K., geçen zamana rağmen bir türlü yakalanamadı. Sürekli eşkal ve kimlik değiştiren zanlı, binbirsurat olarak anılmaya başlandı.
Uzun süredir zanlıyı arayan cinayet ekipleri, 19 Haziran 2020 günü saat 17.00'de Ahmet K.’yi Dulkadiroglu Yusuf Hacılı Mahallesi'nde bir bağ evine düzenlediği operasyonla yakaladı. Kendisini başka isimle tanıtan şahsın gerçek kimliği parmak izinden saptandı. Cinayet zanlısı, emniyette ifadesinde kan donduran cinayetleri itiraf etti. Cinayet zanlısı alınan sağlık raporunun ardından yoğun güvenlik önemiyle adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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