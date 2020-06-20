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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)

DHA

CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GETİRİLDİ Pençe-Kaplan Operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan karşıladı. Şehit Ömer Kahya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildiği sırada baba Mehmet Kahya ile anne Fadıma Kahya gözyaşlarına hakim olamadı. Konulduğu cenaze aracıyla...

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)

<br>CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GETİRİLDİ<br>Pençe-Kaplan Operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan karşıladı.<br>Şehit Ömer Kahya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildiği sırada baba Mehmet Kahya ile anne Fadıma Kahya gözyaşlarına hakim olamadı. Konulduğu cenaze aracıyla Pazarcık ilçesine gönderilen şehit Kahya'nın cenazesinin bugün öğle namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-20 00:43:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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