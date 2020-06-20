Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)

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<br>CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GETİRİLDİ<br>Pençe-Kaplan Operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın cenazesi, askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan karşıladı.<br>Şehit Ömer Kahya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildiği sırada baba Mehmet Kahya ile anne Fadıma Kahya gözyaşlarına hakim olamadı. Konulduğu cenaze aracıyla Pazarcık ilçesine gönderilen şehit Kahya'nın cenazesinin bugün öğle namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-20 00:43:19<br>

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