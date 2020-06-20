Elbistan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis, Gaziantep’ten ilçeye yapılmak istenen uyuşturucu sevkiyatını başarılı bir operasyonla engelledi. Uyuşturucu maddeyi ilçeye sokamadan kıskıvrak yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak ElbistanGöksun karayolunda uygulama yaptı. Narkotik ekipleri, Gaziantep’ten geldiği öğrenilen bir aracı durdurdu. Araçta ve içindeki şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 153.75 gram ateşbuz olarak adlandırılan metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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