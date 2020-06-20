Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.<br>Perşembe günü görevine başlayan Vali Ömer Faruk Coşkun'a ziyarette bulunan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde aldıkları eğitim hakkında bilgi verip gelecekteki hedeflerini paylaştı.<br>Vali Ömer Faruk Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip siyam ikizleri Ayşe ve Sema´ya eğitimleri konusunda gerekli desteğin sağlanmaya devam edileceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-20 12:55:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.