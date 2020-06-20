Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.<br>Perşembe günü görevine başlayan Vali Ömer Faruk Coşkun'a ziyarette bulunan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde aldıkları eğitim hakkında bilgi verip gelecekteki hedeflerini paylaştı.<br>Vali Ömer Faruk Coşkun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip siyam ikizleri Ayşe ve Sema´ya eğitimleri konusunda gerekli desteğin sağlanmaya devam edileceğini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-20 12:55:35<br>
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