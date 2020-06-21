Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı Komandolar, Babalar Gününde bir araya gelerek açtıkları Türk Bayrağı’yla şehit babalarının Babalar Gününü kutladı

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Suriye’nin İdlib kentinde TSK’nın Bahar Kalkanı Operasyonunda görevli askeri personel, babalar günü nedeniyle şehit babalarına özel mesaj gönderdi.

19 Mart 2020 tarihinde Bahar Kalkanı Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın (28) babası baba Muhyi Taş’ı, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayır (24) babası Hüseyin Nayır’ı, 27 Mayıs’ta icra edilen yol kontrolü sırasında yaşanan patlama sonrası şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar’ın babası Çetin Tatar’ı, oğullarının silah arkadaşları Babalar Gününde yalnız bırakmadı.

Kayseri 1. Komando Tugayı 5. Tabur’unda görevli komandolar, Babalar Gününde bir araya gelerek açtıkları Türk Bayrağı’yla şehit babalarının Babalar Gününü kutladı.

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