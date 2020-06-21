Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın

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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın paniğe neden oldu.

KahramanmaraşGaziantep yolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasında meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Fabrika yangını kontrol altına almak için çevre illerden destek istendi.

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