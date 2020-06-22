Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasının 2 deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir tekstil fabrikasının iplik ve kumaş depolarında çıktı. Henüz neden çıktığı  belirlenemeyen yangında depodan yükselen alevler. gökyüzünü aydınlattı. kilometrelerce uzaktan fark edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında depolardaki iplik ve kumaşlar alev...

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasının 2 deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.<br>Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir tekstil fabrikasının iplik ve kumaş depolarında çıktı. Henüz neden çıktığı  belirlenemeyen yangında depodan yükselen alevler. gökyüzünü aydınlattı. kilometrelerce uzaktan fark edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.<br>Yangında depolardaki iplik ve kumaşlar alev topuna dönerken, ekiplerin yangını kontrol alına alma çalışmaları devam ediyor.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-21 23:15:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güngör: “Fabrika yangınını kısa sürede söndüreceğiz" Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yangın yerinde yetkililerden bilgi aldı
YEREL HABERLER Başkan Güngör: “Fabrika yangınını kısa sürede ...
Fabrika yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Fabrika yangını kontrol altına alındı
Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kahramanmaraş tekstil fabrikasında yangın
Şehit çocukları her Babalar Günü'nde şehitliği ziyaret ediyor Kahramanmaraş'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün çocukları anneleriyle birlikte şehitlikteki babalarının mezarını ziyaret etti Şehidin oğlu Musab Yenigül, "Babam inşallah gelir. O kardeşimi, annemi ve beni biliyorum ki çok seviyor" demesi yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Şehit çocukları her Babalar Günü'nde şehitliği ...
Suriye’de görevli askerler şehit babalarını unutmadı Komandolar, Babalar Gününde bir araya gelerek açtıkları Türk Bayrağı’yla şehit babalarının Babalar Gününü kutladı
YEREL HABERLER Suriye’de görevli askerler şehit babalarını ...
Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor
YEREL HABERLER Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor
Korona virüs tedavisi gören öğrenci LGS’ye hastanede girdi Kahramanmaraş’ta Covid-19 tedavisi süren öğrenci LGS sınavını kaçırmadı
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören öğrenci LGS’ye hastanede ...
Pençe-Kalkan Harekatı şehidi toprağa verildi
YEREL HABERLER Pençe-Kalkan Harekatı şehidi toprağa verildi
Pençe Harekatı şehidine son görev Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya, dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Pençe Harekatı şehidine son görev Şehit Piyade Uzman ...
Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Siyam ikizleri Kahramanmaraş Valisini ziyaret etti
Elbistan'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Elbistan'da uyuşturucu operasyonu
Öğrenciler de veliler de sosyal mesafeye uymadı
YEREL HABERLER Öğrenciler de veliler de sosyal mesafeye uymadı
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (3)
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi memleketine getirildi Şehidin annesi, ‘Ben gezmeye gideceğim dedin oğlum, bunu mu istiyordun yavrum'
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın cenazesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X