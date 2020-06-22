Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir tekstil fabrikasının 2 deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.<br>Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki bir tekstil fabrikasının iplik ve kumaş depolarında çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında depodan yükselen alevler. gökyüzünü aydınlattı. kilometrelerce uzaktan fark edilen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.<br>Yangında depolardaki iplik ve kumaşlar alev topuna dönerken, ekiplerin yangını kontrol alına alma çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-21 23:15:42<br>

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