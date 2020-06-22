Başkan Güngör: “Fabrika yangınını kısa sürede söndüreceğiz" Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yangın yerinde yetkililerden bilgi aldı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tekstil fabrikasındaki yangın yerine gelerek incelemede bulundu.

KahramanmaraşGaziantep karayolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, çıkan yangında fabrikadaki malzemeler zarar görmüştü. Herhangi can kaybının yaşanmadığı fabrika yangın yerinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yetkililerden bilgi aldı.

Yangına kısa sürede müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hem itfaiyemizin hem de diğer ekiplerimiz yangına müdahale ediyorlar. Kontrol altına alındığını söylüyor görevlilerimiz. Tam kadro buradayız inşallah en kısa sürede yangını söndüreceğiz” dedi.

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