Maskesiz bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa 900 lira ceza Aşık Erdem Terliksi: "Sağlık olsun"

Kahramanmaraş’ta bir çayevinde bağlama çalıp türkü söyleyen aşığa maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Saraçhane Çarşısındaki bir çayevine gelen aşık Erdem Terliksiz, bağlamasını çıkarıp çalmaya başladı. Etraftaki vatandaşlar türküler söyleyen Terliksiz'in, yaklaşık 10 dakikalık serenatı polislerin gelmesiyle son buldu.

Erdem Terliksiz'e maske takmadığı için 900 lira para cezası kesildi. Terliksiz, "Sağlık olsun. Allah devletin yokluğunu vermesin. Devlet, millet ve memur bizim sağlığımız için gerekeni yapıyor. Ben buraya çay içmeye geldim ne yapalım kader. Burada bir moral yapmak istedik, eğlence yapmadık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.